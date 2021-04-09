2021-04-09T07:15:41+03:00
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2021-04-09T07:15:41+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210409/833422913.html
Рубль утром слегка снижается против доллара и евро
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Рубль утром в пятницу немного снижается к доллару и евро на фоне стабильной нефти, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск повышался на 9... ПРАЙМ, 09.04.2021
рубль, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Рубль утром в пятницу немного снижается к доллару и евро на фоне стабильной нефти, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск повышался на 9 копеек — до 76,95 рубля, курс евро — на 3 копейки, до 91,59 рубля.
Стоимость нефти марки Brent с утра теряет 0,05% — до 63,17 доллара за баррель.