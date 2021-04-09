МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Рубль утром в пятницу немного снижается к доллару и евро на фоне стабильной нефти, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск повышался на 9 копеек — до 76,95 рубля, курс евро — на 3 копейки, до 91,59 рубля.

Стоимость нефти марки Brent с утра теряет 0,05% — до 63,17 доллара за баррель.