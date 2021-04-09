МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Доллары стоит продавать, только когда их цена превысит 81 рубль. Это будет наиболее выгодно для тех, кто владеет крупными сбережениями. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на комментарий экономиста, специалиста по производным финансовым инструментам, трейдера срочного рынка и главного портфельного управляющего Инвестиционного фонда "КТ" Вячеслава Зайченко. "Валютного рынка не будет". Что ждет рубль до конца весны

напомним, что 7 апреля курс рубля рекордно упал относительно доллара. Валюта торговалась на Мосбирже по 78 рублей впервые в 2021 году.

Эксперт объяснил, что "когда цена дойдет к 81 рублю, то, если есть значительные сбережения, можно сконвертировать валюту в рубль и получить добавленную стоимость. Если (сейчас) сбережения в валюте более чем 100 тысяч долларов, об этом вопросе стоит задуматься. Если меньше 100 тысяч долларов, то задумываться не стоит. Целесообразность конвертации меньших сумм настолько незначительна, что она ни на что не повлияет".

Зайченко считает, что в ближайшее время доллар не сможет подобраться к такой отметке. Это объясняется тем, что слабость рубля сильно зависит от цен на нефть. Он придерживается мнения, что нефтяные фьючерсы начнут расти в ближайшее время, а значит рубль укрепится и доллар не успеет подорожать.

Владимир Косой, экономист, ученый и президент Центра экономики инфраструктуры, также не рекомендует на данный момент переводить сбережения в рубли. Но он, в свою очередь, связывает такой совет с нестабильной ситуацией в Донбассе. Экономист подчеркивает, что поведение рубля относительно доллара будет непредсказуемо в случае войны там. "Смысла переводить сбережения в рубли нет. Потому что проводить экономический анализ всего происходящего невозможно. Мы полностью зависим от политических факторов", — отметил Косой.