МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Периодически появляющиеся сообщения о запланированных рейсах в теплые страны, да и просто варианты открывающихся границ будоражат умы россиян. Впереди майские праздники — время, когда люди стараются уделить внимание отдыху. По крайней мере, так было раньше, в "доковидные" времена. Сейчас тоже можно улететь отдохнуть туда, где потеплее, но только стоить это будет на порядок больше. В среднем неделя отдыха на пляже в том перечне курортов, что доступны сейчас для российских граждан, обойдется на 100-150% дороже, чем два года назад.

Тех, кому хочется увидеть море и солнце не в формате Сочи и Крыма, это не остановит. Для иностранных поездок потребуется валюта. Раньше, до пандемии, период с апреля по июль включительно считался временем активного спроса россиян на валюту именно за счет запланированных иностранных поездок. А как сейчас? В 2021 году потребность населения в наличной валюте действительно растет. Это было видно во второй половине марта, когда курс рубля заметно укреплялся, а доллар и евро падали в цене. По 73-74 рубля за бакс многие приобрели валюту. За месяц, с 12 марта по текущий момент, курс доллара вырос на 4,8%.

Курсы валют на Московской бирже к концу второй недели апреля довольно высоки для того, чтобы покупать доллар и евро прямо сейчас. Доллар стоит больше 77 рублей — это уровень ноября прошлого года. Евро торгуется чуть ниже 92 рублей, такой дорогой евровалюта была в начале февраля текущего года. На пиках стоимости покупки валюты наличными или внутри инвестиционных портфелей для того, чтобы пополнить свои резервы, уже неинтересны.

Колебания курсов валют цикличны, в евро цикл короче, в долларе немного длиннее. Вероятно, рынок даст возможность приобрести валюту до конца апреля и даже на майских праздниках включительно на 3-4% ниже текущих уровней, но этого момента нужно дождаться и поймать. Пока реальных предпосылок для существенного падения рубля нет, хотя геополитическая обстановка способна преподнести такой неприятный сюрприз. Если валюта нужна уже сейчас (без разницы евро или доллар), можно менять деньги небольшими лотами, усредняя цену.