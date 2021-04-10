МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Россиянам рассказали, в какой валюте лучше хранить свои сбережения. Об этом сообщил "Радио Sputnik" со ссылкой на мнение заместителя руководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Натальи Мильчаковой. Последняя дала несколько советов по поводу того, какие валюты сегодня наиболее прибыльные и надежные для хранения. Экономист спрогнозировал курс доллара и евро на апрель

Эксперт отметила, что европейская валюта поднимется по отношению к рублю на 16 копеек до 91,78 рубля, а американская валюта при этом увеличится на 6 копеек до 77,16 рубля. Ранее на неделе Мосбиржа фиксировала прыжок евро выше 92 рублей.

"Я думаю, что в этом году доллар будет более перспективной валютой. Экономика США начнет восстанавливаться быстрее экономики Евросоюза. В США идет массовая вакцинация, и там ограничения достаточно быстро отменяются. В Европе ситуация с пандемией гораздо сложнее, она охвачена второй или третьей волной COVID-19. Там продолжаются локдауны, а значит, экономика еврозоны в этом году будет в кризисе", — сказала Мильчакова.

То есть, по мнению эксперта, выбор определенно стоит делать в пользу доллара. Тем не менее, Мильчакова напомнила, что наиболее оптимальный вариант это хранить деньги в разных валютах: и в рублях, и в долларах, и в евро.