МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. В своем комментарии для "Российской газеты" Руслан Пичугин, основатель Frendex Group, назвал главные факторы, которые давят на рубль, и уточнил пределы падения российской валюты. Экономист дал совет, когда нужно продавать доллары

"Потенциал ослабления рубля нарастал, но на торгах курс до недавнего времени оставался на уровнях 74-75 рублей за доллар. Нужен был триггер. Им стало обострение ситуации на юго-востоке Украины. Именно на этих новостях курс доллара пробил рубеж 76,5 рубля, который сдерживал его от сильного падения. Влияние нефтяных котировок на курс российской валюты снизилось, все затмила геополитика", — отметил эксперт.

На данный момент нефть консолидируется около уровней 63 долларов за баррель. Если нефть выйдет к уровням середины марта в 68-70 долларов за баррель и продолжит дорожать дальше, то это поддержит рубль в конце апреля — начале мая. Курс может составить около 74-76 рублей за доллар и 89-91 рубля за евро.

Пичугин подчеркнул, что по опыту предыдущих лет мы видим, что влияние геополитических факторов ослабевает. Забылось начало пандемии, прошли скандалы с остановкой "Северного потока-2", в российско-украинских отношениях было долгое затишье. Хотя надо отметить, что эта тема долговременная и еще будет негативно влиять на рынок.

По мнению эксперта, если не возникнет новых геополитических рисков, а нефтяные цены не уйдут ниже 60 долларов за баррель, то серьезного падения российской валюты не будет. Наибольший риск падения нефтяных котировок заключает в себе возобновление США участия в "ядерной сделке" с Ираном. Санкции придется снять с Ирана, и предложение нефти на рынке сильно возрастет, что может опустить котировки к 50 долларам за баррель.

Конечно, на курс рубля может активно повлиять Центральный банк. Тем более, что инфляция в феврале выросла до 5,7%. Кстати, средние инфляционные ожидания на март были 12,7%.

Так что, считает Пичугин, Центробанку придется не только повышать ключевую ставку в дальнейшем, но и задуматься о курсе рубля, так как именно слабость российской валюты разгоняет инфляцию больше всего. И если курс рубля не удастся хотя бы стабилизировать на текущих уровнях, то не только ожидания, но и реальный разгон инфляции до 7-9 процентов мы можем увидеть к осени. Эксперт выразил надежду, что Центробанк и правительство держат ситуацию под контролем, и в начале мая россиянам не придется увидеть доллар выше 77 рублей, а евро выше 92,5 рубля.