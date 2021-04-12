МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Курс евро в понедельник утром немного снижается по отношению к доллару в ожидании данных о розничных продажах в еврозоне, свидетельствуют котировки торгов. Курс рубля символически снижается к доллару и растет к евро

По состоянию на 8.51 мск курс евро снижался до 1,1889 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1896 доллара за евро; курс доллара к иене опускался до 109,56 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,65 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,14%, до 92,3 пункта.

Инвесторы ожидают в ближайшее время данных о розничных продажах в еврозоне. Аналитики полагают, что в феврале показатель вырос на 1% в месячном выражении и сократился на 5,7% в годовом. В январе показатель упал на 5,9% по сравнению с декабрем и на 6,4% в годовом выражении.

В последующие дни в центре внимания инвесторов будет уже американская макростатистика, что дает доллару "некоторый дополнительный потенциал роста", отмечают газете Wall Street Journal аналитики CBA. Так, эксперты ожидают, что розничные продажи в стране в марте выросли на 6% в месячном выражении, а промпроизводство – на 3,5%. Об этом станет известно в четверг.

При этом аналитики отмечают, что отсутствие сигналов от Федеральной резервной системы (ФРС) США об ужесточении денежно-кредитной политики несмотря на ускорение инфляции могут сдерживать наблюдаемое в последнее время укрепление доллара.