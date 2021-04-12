МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник утром ускоряет снижение к доллару и развернулся вниз по отношению к евро после некоторого укрепления к европейской валюте в начале торгов, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций снижается на внешнем негативе

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.19 мск поднимается на 19 копеек, до 77,58 рубля, курс евро — на 8 копеек, до 92,14 рубля, следует из данных Московской биржи.

В самом начале утренних торгов курс доллара рос на 6 копеек, евро — снижался на 16 копеек.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent с утра снижается на 0,4%, до 62,7 доллара за баррель.

Рубль, похоже, в очередной раз нацелился на тестирование отметки 78 рублей, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Ее пробой откроет дорогу на следующую цель — 80 рублей за доллар, указывает он.

Аналитик в этом случае ожидает вступления в торги Банка России с валютными покупками, поскольку пробой 80 рублей может спровоцировать мощную волну девальвации и окончательно похоронит и так призрачные надежды на удержание инфляции в разумных рамках, считает он.