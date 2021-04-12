2021-04-12T10:31:06+03:00
2021-04-12T10:31:06+03:00
2021-04-12T10:31:06+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210412/833439759.html
Банк России купил на внутреннем рынке валюту на 8,4 миллиарда рублей
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Объем операций Банка России по покупке валюты на внутреннем рынке с расчетами 9 апреля составил 8,4 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. Для этих операций... ПРАЙМ, 12.04.2021
валюта, цб рф, новости, финансы, рынки, валюта, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Объем операций Банка России по покупке валюты на внутреннем рынке с расчетами 9 апреля составил 8,4 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.
Минфин РФ с 15 января вернулся к покупкам валюты по бюджетному правилу. В период с 7 апреля по 7 мая объем таких покупок составит 185,7 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели предполагается направлять сумму в эквиваленте 8,4 миллиарда рублей. С марта прошлого года ЦБ продавал валюту на внутреннем рынке.