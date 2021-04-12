МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Объем операций Банка России по покупке валюты на внутреннем рынке с расчетами 9 апреля составил 8,4 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. Центробанк рассмотрит смягчение регулирования капитала банков

Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.

Минфин РФ с 15 января вернулся к покупкам валюты по бюджетному правилу. В период с 7 апреля по 7 мая объем таких покупок составит 185,7 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели предполагается направлять сумму в эквиваленте 8,4 миллиарда рублей. С марта прошлого года ЦБ продавал валюту на внутреннем рынке.