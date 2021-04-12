МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена стала активнее изучать вопрос по созданию цифрового доллара на фоне планов Китая по цифровому юаню, сказали агентству Блумберг источники, знакомые с ситуацией. Банки оценили безопасность расчетов в цифровых рублях

Народный банк (Центробанк) Китая в начале апреля сообщил, что тестирует возможность использования цифрового юаня для трансграничных платежей. Цифровой юань с прошлого года используется в пилотном режиме в нескольких городах Китая, в том числе в Пекине, Шэньчжэне (пров. Гуандун, Южный Китай) и Сучжоу (пров. Цзянсу, Восточный Китай).

По мнению американских чиновников, цифровой юань может угрожать доллару как доминирующей мировой резервной валюте.

"Сейчас, когда усилия Китая по внедрению цифровой валюты набирают обороты, чиновники из минфина, госдепартамента, Пентагона и Совета национальной безопасности активизируют свои усилия по оценке возможных последствий", — приводит агентство слова источников. Рубль усилил снижение к доллару и развернулся вниз к евро

При этом, по их словам, американскую сторону меньше беспокоят краткосрочные вызовы, — в большей степени власти США хотят понять, как будет распределяться цифровой юань и можно ли будет использовать его для обхода санкций США.

По информации источников агентства, администрация Байдена пока не планирует противодействовать предполагаемым долгосрочным угрозам со стороны цифрового юаня, однако планы Поднебесной стали поводом активнее изучать вопрос создания цифрового доллара.

Так, глава ФРС США Джером Пауэлл сказал в минувшие выходные в интервью телеканалу CBS, что регулятор участвует в крупномасштабном проекте исследований и разработок цифрового доллара, но вопрос о том, принесет ли создание такой валюты общественную пользу, еще не решен.