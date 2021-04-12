МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск понедельника вырос на 34,47 копейки, составив 77,5104 рубля, свидетельствуют данные биржи.

В пятницу средневзвешенный курс доллара составлял 77,1657 рубля за доллар.