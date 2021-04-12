МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 28,6 копейки — до 92,0669 рубля, курс доллара — на 34,47 копейки, до 77,5104 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла на 31,8 копейки, составив 84,0608 рубля.