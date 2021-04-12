2021-04-12T13:29:02+03:00
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2021
https://1prime.ru/Forex/20210412/833442932.html
Официальный курс евро на вторник вырос до 92,07 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 28,6 копейки — до 92,0669 рубля, курс доллара — на 34,47 копейки, до 77,5104 рубля, следует из данных Банка... ПРАЙМ, 12.04.2021
евро, валюта, цб рф, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 28,6 копейки — до 92,0669 рубля, курс доллара — на 34,47 копейки, до 77,5104 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла на 31,8 копейки, составив 84,0608 рубля.