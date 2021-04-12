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Россияне в марте забрали с валютных вкладов $865 миллионов
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Россияне в марте забрали с валютных вкладов и счетов в банках 865 миллионов долларов, при этом текущего запаса валютной ликвидности у кредитных организаций достаточно для... ПРАЙМ, 12.04.2021
вклады, счета, валюта, новости, финансы, рынки, валюта, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Россияне в марте забрали с валютных вкладов и счетов в банках 865 миллионов долларов, при этом текущего запаса валютной ликвидности у кредитных организаций достаточно для компенсации оттока средств клиентов, говорится в обзоре ЦБ.
"По итогам месяца валютные обязательства кредитных организаций перед населением сократились на 1% (865 миллионов долларов США) после их стабильной динамики с начала года", — сказано в документе.
Банк России подчеркнул, что кредитные организации по-прежнему обладают запасом валютной ликвидности, сформированным на фоне притока валютных средств клиентов в конце 2020 года: их ликвидные активы в иностранной валюте на начало марта составили около 52,3 миллиарда долларов.
"Таким образом, роста стоимости валютной ликвидности не наблюдалось, и ее текущего запаса достаточно для компенсации оттока средств клиентов", — заключил регулятор.
По данным ЦБ, в феврале валютные средства физических лиц также показали отток, однако он был незначительным — лишь 29 миллионов долларов. На 1 марта на вкладах и счетах в иностранной валюте россияне хранили 91,5 миллиарда долларов.