МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Россияне в марте забрали с валютных вкладов и счетов в банках 865 миллионов долларов, при этом текущего запаса валютной ликвидности у кредитных организаций достаточно для компенсации оттока средств клиентов, говорится в обзоре ЦБ. Аналитик посоветовала, в какой валюте лучше хранить свои сбережения

"По итогам месяца валютные обязательства кредитных организаций перед населением сократились на 1% (865 миллионов долларов США) после их стабильной динамики с начала года", — сказано в документе.

Банк России подчеркнул, что кредитные организации по-прежнему обладают запасом валютной ликвидности, сформированным на фоне притока валютных средств клиентов в конце 2020 года: их ликвидные активы в иностранной валюте на начало марта составили около 52,3 миллиарда долларов.

"Таким образом, роста стоимости валютной ликвидности не наблюдалось, и ее текущего запаса достаточно для компенсации оттока средств клиентов", — заключил регулятор.

По данным ЦБ, в феврале валютные средства физических лиц также показали отток, однако он был незначительным — лишь 29 миллионов долларов. На 1 марта на вкладах и счетах в иностранной валюте россияне хранили 91,5 миллиарда долларов.