МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Нерезиденты в марте купили валюты на российском рынке на 57 миллиардов рублей против 72,2 миллиарда рублей в феврале, свидетельствуют данные информационно-аналитического материала ЦБ "Обзор рисков финансовых рынков". Нерезиденты продали российских акций на 33,6 миллиарда рублей

"Иностранные участники в марте продолжили покупать валюту на внутреннем рынке. В совокупности дочерние иностранные банки и нерезиденты купили за месяц валюты на 57 миллиардов рублей. … Наибольший выход из российского рынка наблюдался в отдельные дни с повышенной волатильностью в связи с геополитическими рисками", — говорится в обзоре.

"Население также покупало иностранную валюту в крупнейших российских банках и на Мосбирже через брокеров-НФО (463 млн долл. США). При этом в конце марта на фоне ослабления рубля население перешло к нетто-продажам валюты (около 572 млн долл. США с 18.03.2021 по 31.03.2021), что также отразилось на динамике валютных средств клиентов в банковском секторе", — отмечается в материалах.

За последние две недели марта доллар вырос против рубля примерно на 3%.