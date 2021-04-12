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Нерезиденты в марте купили валюты на 57 миллиардов рублей
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Нерезиденты в марте купили валюты на российском рынке на 57 миллиардов рублей против 72,2 миллиарда рублей в феврале, свидетельствуют данные информационно-аналитического материала... ПРАЙМ, 12.04.2021
валюта, нерезиденты, цб рф, новости, финансы, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Нерезиденты в марте купили валюты на российском рынке на 57 миллиардов рублей против 72,2 миллиарда рублей в феврале, свидетельствуют данные информационно-аналитического материала ЦБ "Обзор рисков финансовых рынков".
"Иностранные участники в марте продолжили покупать валюту на внутреннем рынке. В совокупности дочерние иностранные банки и нерезиденты купили за месяц валюты на 57 миллиардов рублей. … Наибольший выход из российского рынка наблюдался в отдельные дни с повышенной волатильностью в связи с геополитическими рисками", — говорится в обзоре.
"Население также покупало иностранную валюту в крупнейших российских банках и на Мосбирже через брокеров-НФО (463 млн долл. США). При этом в конце марта на фоне ослабления рубля население перешло к нетто-продажам валюты (около 572 млн долл. США с 18.03.2021 по 31.03.2021), что также отразилось на динамике валютных средств клиентов в банковском секторе", — отмечается в материалах.
За последние две недели марта доллар вырос против рубля примерно на 3%.