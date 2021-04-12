МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Рубль прибавляет против доллара и евро, отыгрывая дорожающую нефть.

Неопределенная динамика "развивающихся валют" против доллара и фондовых индексов отчасти сдерживает рост курса рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.01 мск снижался на 17 копеек до 77,22 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 92,01 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ОПИРАЕТСЯ НА НЕФТЬ

Российская валюта в понедельник прибавляет против доллара и к евро на фоне легкого преобладания позитивных внешних сигналов. Стоимость нефти растет на "вакцинном" оптимизме

Так, стоимость барреля сорта Brent сейчас прибавляет 1,4%, до 63,8 доллара за баррель. В последние несколько недель цены на нефть находятся примерно в одном диапазоне, поскольку инвесторы пытаются оценить последствия возобновившегося роста заболеваемости коронавирусом в мире для перспектив восстановления спроса. Особенно трейдеров беспокоит наблюдающееся обострение ситуации с вирусом в Азии.

В то же время, несмотря на существующие опасения, в целом оптимизм относительно "выхода из пандемии" остается на рынке. Этому способствует ускорение темпов вакцинации, которая начинает проводиться в большей части стран мира. Поэтому укрепляются ожидания более скорого снятия ограничений на передвижение.

"Развивающиеся валюты" демонстрируют разнонаправленное движение против доллара, западные фондовые индексы и фьючерсы также не показывают единой динамики. Инвесторы корректируют активный рост биржевых индексов, отмечавшийся в пятницу и выведший их на очередные исторические максимумы.

В итоге, доллар и евро снижаются сейчас к рублю на 0,2% каждый. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,95 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рубль растерял поддержку не только из-за геополитики — основным "возмутителем спокойствия" в первом квартале стал рост товарного импорта, считает Евгений Кошелев из Росбанка. Причиной для столь интенсивного восстановления импорта остается устойчивый спрос на товары конечного пользования, а также дефицит запасов промежуточных товаров в промышленности, сокращение которых стало естественной защитной (не оправдавшей себя) стратегией в 2020 году, отмечает он. Бумаги российских компаний в основном дешевеют на торгах в Лондоне

Анализ платежного баланса указывает на то, что фундаментальные факторы рубля сместились не в его пользу – спрос на импорт и зарубежные инвестиции при относительной слабой привлекательности локальных активов указывают на необходимый рост премии за риск в процентных ставках и валюте, оценивает Кошелев. "В текущих условиях это сигнализирует о том, что даже в условиях нейтрализации геополитических факторов пространство ниже 70-72 рублей за доллар становится все более труднодоступным", — добавляет он.

Фактором слабости рубля выступает опережающий рост импорта, считают аналитики Райффайзенбанка. Его доля в кризис 2020 года просела по сравнению с обычными значениями, а в перспективе этого года, наоборот, будет превышать докризисные уровни, оценивают в банке.

"Вторым важным моментом станет более медленное восстановление экспорта из-за слабого смягчения соглашения ОПЕК+ и невысоких ожидаемых темпов роста спроса на отечественную ненефтегазовую продукцию. При этом ключевыми факторами сохранения повышенного оттока капитала в ближайшие месяцы останутся как сохранение геополитических рисков, так и глобальные изменения в потоках капитала. Сдержать отток может помочь ужесточение монетарной политики ЦБ РФ, однако переломить сформировавшийся тренд вряд ли получится", — считают в Райффайзенбанке.

Для рубля второй квартал станет наиболее сложным: с одной стороны, чистый приток валюты в страну существенно ослабнет, а с другой, покупки валюты Минфином при сохранении высоких цен на нефть превысят докризисные уровни и будут сопоставимы с сальдо текущего счета, считают в банке. "Геополитическая премия сохранится в течение второго квартала, хотя мы не ждем реализации жестких санкций. Мы по-прежнему не видим факторов для значимого укрепления рубля в ближайшей перспективе при сохранении текущих цен на нефть", — оценивают аналитики Райффайзенбанка.