МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Рубль к вечеру понедельника растерял рост курса против доллара и евро на фоне потери рынком нефти части дневного роста, следует из данных Московской биржи.

Неоднозначная динамика "развивающихся валют" против доллара и снижение фондовых индексов добавляют давления на курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.33 мск снижался на 5 копеек, до 77,34 рубля, курс евро повышался на 1 копейку, до 92,15 рубля, следует из данных Московской биржи. Днем доллар максимально опускался до 77,07 рубля, евро утром на 48 копеек — до 91,67 рубля.

РУБЛЬ В НЕРЕШИТЕЛЬНОСТИ

Российская валюта в понедельник незначительно колеблется около уровней закрытия прошлой недели. В первой половине дня она прибавляла против доллара и к евро на фоне уверенно дорожающей нефти.

Однако к вечеру стоимость барреля сорта Brent растеряла более половины роста и прибавляет лишь 0,4%, до 63,2 доллара за баррель, рубль также растерял свой рост. Игроки рынка нефти продолжают попытки оценить последствия возобновившегося роста заболеваемости коронавирусом в мире для перспектив восстановления спроса.

Несмотря на существующие опасения, в целом оптимизм относительно "выхода из пандемии" остается на рынке. Этому способствует ускорение темпов вакцинации, которая начинает проводиться в большей части стран мира. Поэтому укрепляются ожидания более скорого снятия ограничений на передвижение.

"Развивающиеся валюты" демонстрируют разнонаправленную динамику против доллара, не давая четких сигналов рублю. Западные фондовые индексы в основном снижаются, сигнализируя об ослаблении спроса на рисковые активы. Инвесторы корректируют активный рост биржевых индексов США, отмечавшийся в пятницу и выведший их на очередные исторические максимумы.

В итоге, доллар и евро мало меняются к рублю. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,9 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

На стороне российской валюты с утра выступали признаки геополитической разрядки в разрезе ситуации на востоке Украины, повышение цен на нефть и локальное улучшение динамики на рынке рублевого долга, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"На данный момент мы не видим причин для усиления девальвационного импульса, но и на общерыночный позитив рубль при этом пока реагирует очень сдержанно. Очевидно, геополитический фактор сохраняет за собой главную роль в формировании "настроения" российской валюты. Во вторник ожидаем движения доллара в пределах коридора 76,5-77,7 рубля", — оценивает перспективы он.

Рубль сохраняет повышенную волатильность: поддержку российской валюте оказывает нефть и постепенный уход внешнеполитических рисков на второй план, считает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

"На следующей сессии доллар может более уверенно продвинуться к 77 рублям, а евро будет стремиться к отметке 91,5 рубля", — оценивает ситуацию он.