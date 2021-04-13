МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Российская национальная валюта продолжает достаточно эффективно сопротивляться натиску санкционного давления, заявил ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич в беседе с "Российской газетой" и дал прогноз, каким будет курс рубля к концу месяца. В России могут ввести новые требования к сигаретам

Он отметил, что накануне, 12 апреля, евро оставался выше 92 рублей, а доллар — выше 77.

"Однако на долговом рынке появлялись признаки усиления покупок. Это важный первый сигнал восстановления уверенности в российских активах", — отметил он.

Другой важный сигнал для игроков — позитивная динамика "голубых фишек" российского фондового рынка.

"На этой неделе казначейство США запланировало крупные размещения облигаций. Очень важно следить за тем, переварит ли их рынок. Если масштабные размещения вернут к росту доходности гособлигаций США, то это будет плохой знак", — пояснил он.

На этом фоне, по цепочке, подрастут доходности и в других бумагах, а другие валюты, включая рубль, будут отступать.

По его прогнозу, наиболее вероятно, что на рынках в предыдущие две недели, когда в США не проводили новых аукционов, уже скопили достаточно долларовой ликвидности, чтобы размещения не повлияли на баланс рыночных сил.

Для доллара фактор роста за счет аномально больших размещений казначейства США исчерпал себя, считает экономист.

Это объясняется тем, что пакеты стимулов уже розданы, то есть "долларовый пылесос" по большей части сделал свою работу.

"Рубль выглядит привлекательным для краткосрочных покупок в расчете на возвращение в диапазон 73-77 рублей за доллар с потенциалом движения к нижней его границе в ближайшие недели. Более того, восстановление экономики и довольно жесткая монетарная политика Банка России открывает возможности для того, чтобы USDRUB вышла из этого коридора вниз, направившись на 70 к концу апреля", — подытожил он.