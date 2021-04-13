МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Рубль во вторник утром сбавил темпы роста к евро и перешел к снижению против доллара после заметного укрепления в начале утренних торгов, следует из данных Московской биржи. Доллар укрепляется на росте доходности гособлигаций США

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.12 мск поднимается на 8 копеек, до 77,47 рубля, курс евро — снижается на 5 копеек, до 92,12 рубля, следует из данных Московской биржи.

В начале торгов, примерно три часа назад, доллар снижался на 15 копеек, евро — на 39 копеек.

С одной стороны, поддержку рублю оказывает позитивная динамика на рынке нефти, считает Константин Кочергин из банка "Восточный". С другой, давление на курс рубля оказывает сезонно слабый платежный баланс, отмечает он. Кочергин прогнозирует доллар на сегодня в районе 77–77,8 рублей. Российский рынок акций растет на внешнем позитиве

И при усугублении внутренних негативных фундаментальных факторов, таких как сокращение платежного баланса России, доллар быстро уйдет выше отметки 78 рублей, ожидает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

Но в случае снижения внешнеполитической напряженности российская валюта может предпринять попытку перехода к укреплению на фоне стабильной ситуации в ценах на нефть, что приведет к отступлению доллара в район 77 рублей, не исключает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.