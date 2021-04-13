МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск вторника снизился на 25,69 копейки, составив 77,2535 рубля, свидетельствуют данные биржи.

В понедельник средневзвешенный курс доллара составлял 77,5104 рубля за доллар.