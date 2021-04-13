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2021
https://1prime.ru/Forex/20210413/833453246.html
Официальный курс евро на среду снизился до 91,92 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 15,07 копейки — до 91,9162 рубля, курс доллара — на 25,69 копейки, до 77,2535 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 13.04.2021
евро, валюта, цб рф, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 15,07 копейки — до 91,9162 рубля, курс доллара — на 25,69 копейки, до 77,2535 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась на 20,91 копейки, составив 83,8517 рубля.