МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 15,07 копейки — до 91,9162 рубля, курс доллара — на 25,69 копейки, до 77,2535 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась на 20,91 копейки, составив 83,8517 рубля.