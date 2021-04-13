МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Курс доллара к мировым валютам во вторник опускается после выхода статистики по инфляции в США, инвесторы оценивают перспективы по дальнейшим мерам поддержки Федрезерва, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.48 мск курс евро рос до 1,193 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1909 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 109,2 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,37 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,14%, до 92,01 пункта.

Согласно опубликованным ранее данным, годовая инфляция в США в марте ускорилась до 2,6% с 1,7% в феврале, что оказалось лучше ожидаемых 2,5%, а также рекордом почти за 2,5 года.

При этом рынки и ранее ожидали временное ускорение инфляции, и об этом также заявлял глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл. Как отмечал Пауэлл, ФРС внимательно следит за инфляцией и в случае необходимости примет меры, но речь о повышении учетной ставки не идет.

На неделе ожидается ряд других важных для рынка событий. Так, в среду вечером будет опубликована "Бежевая книга" (Beige Book) — ежемесячные комментарии ФРС об экономическом положении в стране. В четверг выйдут данные о розничных продажах в США в марте. Также на неделе стартует сезон отчетностей, который традиционно начинается с крупных американских банков.