МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. В середине марта этого года рубль смог победно укрепиться к значениям лета прошлого 2020 года: 72,5 за доллар и 86,5 за евро. Но позднее менее чем за месяц национальная валюта растеряла все завоевания, упав к 78 за доллар и под 93 за евро. Потери рубля за месяц составили почти 8%.

Как пишет "Российская газета" со ссылкой на эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаила Зельцера, такое ослабление рубля — нетипично для столь высоких цен на нефть.

Он спрогнозировал, когда стоит ждать фундаментального укрепления нацвалюты.

"Восемь процентов падения — один из наихудших результатов по динамике валютных активов в мире. Причина столь масштабного ослабления рубля кроется в пресловутом геополитическом факторе. Иные факторы курсообразования рубля меркнут перед риском обострения конфликта в пограничном государстве и введения санкций", — отметил он.

Что касается диспозиции на товарном рынке, то ценовая конъюнктура энергоносителей и металлов все еще стабильна. Фьючерсы на нефть выше $60 за баррель Brent: это благоприятно и для бюджета РФ, и для курса рубля.

"И по отношению к ценам на нефть текущие уровни российской валюты сильно занижены. Со временем, конечно, произойдет переоценка", — отметил он.

Однако сейчас корреляция с сырьевым рынком у рубля утеряна.

"Ситуация на глобальном валютном рынке также не обосновывает масштабов паники отечественной валюты. Доллар все еще на 10% ниже значений весны 2020 года. Что, по идее, должно было бы тоже играть на руку рублю. Но нет", — отметил Зельцер.

Мрачным оценкам ряда экспертов по поводу утраты долларом США своего глобального резервного статуса не суждено сбыться. Для этого как не было, так и нет причин, отметил специалист.

Не смотря на то, что вес других экономик в мировом внешнеторговом балансе укрепляет позиции, например, юаня, дальнейшая контролируемая девальвация доллара была бы уместна и экспортерам самих США. Они ведь получают конкурентное преимущество в торговле. Но не более.

Если говорить о ценных бумагах, то ставки гособлигаций взлетели к годовым максимумам, угрожая прибыльности корпораций за счет роста долговой нагрузки. "А фискальный драйвер растворяется в активизации потребительского спроса и восстанавливающийся промышленности страны", — добавляет эксперт.

На основании этого часто "всплывающая тема" с "резервностью" доллара, прогнозирует он, вновь закрыта.

И на середину апреля мы имеем полную неопределенность на геополитическом фронте, считает эксперт.

"Риски недружественных шагов Запада оцениваются как повышенные. В моменте это способно и уже оказывает существенное влияние на курсы отечественных финансовых инструментов. По нашим оценкам, риск-премия в текущем курсе рубля приближается к двузначным процентам", — предупреждает эксперт фондового рынка.

Повышение градуса конфронтации не исключает перманентное ослабление российской валюты к отметке в 79,5 за доллар.

А вопрос фундаментального укрепления национальной валюты откладывается до разрядки на внешней орбите. В этой ситуации курс доллара может опуститься к отметке в 70 рублей.

Но если это произойдет, то не раньше осени, подытожил он.