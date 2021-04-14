МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 1,3771 рубля — до 90,5391 рубля, курс доллара — на 1,5709 рубля, до 75,6826 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась на 1,484 рубля, составив 82,368 рубля.