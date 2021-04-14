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2021
https://1prime.ru/Forex/20210414/833462197.html
Официальный курс евро на четверг снизился на 1,38 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 1,3771 рубля — до 90,5391 рубля, курс доллара — на 1,5709 рубля, до 75,6826 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 14.04.2021
курс евро, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 1,3771 рубля — до 90,5391 рубля, курс доллара — на 1,5709 рубля, до 75,6826 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась на 1,484 рубля, составив 82,368 рубля.