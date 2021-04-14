МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Рубль к вечеру почти растерял весь дневной рост против доллара и перешёл к снижению к евро, отыгрывая его укрепление на форексе в направлении 1,2 доллара.

Рост цен на нефть и курсов "развивающихся" валют поддерживают рубль.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.40 мск снижается на 3 копейки, до 75,91 рубля, курс евро — повышается на 16 копеек, до 90,92 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПРИОСТАНОВИЛ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Российская валюта в среду продолжила было по инерции укрепляться, отыгрывая снижение политической премии в курсе основных резервных валют против рубля после договоренности президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина провести в ближайшие месяцы саммит.

Однако к вечеру некоторые игроки решили взять паузу в продаже валюты и откупить часть валютных позиций после их активного падения. Так, только во вторник доллар упал на 1,45 рубля — до 75,94 рубля, евро – на 1,41 рубля, до 90,76 рубля. В среду основные резервные валюты опускались еще до 75,45 рубля и до 90,27 рубля соответственно.

Однако конъюнктура рынков остается позитивной для рубля. Так, заметно растет ценовой индекс Мосбиржи государственных облигаций. Снижение политической премии в доходности госбумаг помог Минфину провести в среду самый успешный с ноября аукцион по размещению ОФЗ – на 383,7 миллиарда рублей по номиналу. Спрос при этом составил 510,6 миллиарда.

При этом cтоимость барреля сорта Brent прибавляет сейчас 4,5%, достигая 66,5 доллара за баррель. Инвесторы отыгрывают данные о том, что коммерческие запасы нефти в США за минувшую неделю снизились рекордными с февраля темпами — на 5,9 миллиона баррелей — и достигли 492,4 миллиона баррелей. Аналитики при этом ожидали снижения показателя только на 2,9 миллиона баррелей.

Рост курсов "развивающихся" валют также оказывает поддержку курсу рубля.

В итоге доллар мало меняется к рублю, а евро растет сейчас на 0,2%.

Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,05 тысячи за баррель сорта Brent — на максимумах за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

Доллар к вечеру вернулся на поддержку в районе 75,9–76 рубля, отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

"Сегодня падение доллара приостановилось и наблюдаются попытки скорректировать потери. До тех пор, пока он не закрепится ниже 74,84 рубля, более вероятно возобновление роста и еще одна атака на уровень 78 рублей за доллар", — оценивает он.

До конца недели доллар может опуститься ниже 75 рублей, считает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

"Однако в четверг не исключен его частичный откат либо слабый рост внутри диапазона 75,6-77 рубля. Евро сопротивляется укреплению рубля, поскольку одновременно он растет против доллара на межбанковском рынке. В четверг ожидается преимущественно его боковой тренд около отметок 90,3-90,7 рубля", — оценил он.