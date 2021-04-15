МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. За последний месяц — с середины марта по середину апреля — российская валюта просела на 6%, рассказал в беседе с "Российской газетой" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Но ослабление рубля имеет свои пределы. Российские банки нашли брешь в "антиотмывочной" платформе ЦБ

"В начале апреля отстающая динамика рубля в сравнении с другими валютами развивающихся стран стала более выраженной из-за обострения на Донбассе и угрозы новых антироссийских санкций со стороны США. Однако неожиданный телефонный разговор президентов России и США привел к ослаблению геополитического напряжения и повышенному спросу на российские активы", — отметил собеседник издания.

В результате российский рубль за два дня укрепился к доллару на 2,5% и занял отметку 75,6.

По мнению аналитика, тенденция к укреплению рубля в ближайшие недели может продолжиться, в том числе — благодаря стартующему 15 апреля налоговому периоду.

"Рубль вернулся в коридор 73-77 и возможно укрепление рубля к нижней границе указанного диапазона", — добавил эксперт.

Перспектива двустороннего саммита на высшем уровне между Москвой и Вашингтоном в ближайшие месяцы говорит инвесторам о том, что страны стремятся договориться по острым вопросам.

"Это позволяет рассчитывать на то, что жестких антироссийских санкций — таких как введение ограничений на покупку ОФЗ, санкций на банки или системно значимые компании, отключение от SWIFT или запрет на экспорт углеводородов — не последует", — прокомментировал он.

В то же время Васильев напоминает, что рубль — типичная валюта из группы развивающихся стран. Она сильно подвержена влиянию динамики сырьевых цен и потоков международного капитала.

"Геополитические риски частично нивелируют сильные макроэкономические показатели России — положительный текущий счет платежного баланса, низкий госдолг, умеренный дефицит бюджета, внушительные золотовалютные резервы, последовательная монетарная и бюджетная политики", — добавил он.

При этом динамика курса рубля в 2021 и прошлом годах соответствует динамике других валют развивающихся рынков и отражает сложившиеся глобальные условия.

Главными факторами влияния на курс рубля выступают:

динамика цен на нефть,

состояние текущего счета платежного баланса РФ,



отношение международных инвесторов к группе развивающихся рынков (куда относится и Россия),



динамика реальной рублевой процентной ставки,



специфические для России геополитические факторы.

Поддержку рублю во втором квартале этого года могут оказать высокие цены на нефть:по прогнозу аналитика, эти цены в ближайшие месяцы закрепятся в диапазоне 60-70 долларов за баррель.

В следующем месяце — мае — поддержка рубля будет ослабевать из-за стартующего сезона дивидендных выплат и сезона отпусков. Также по мере снятия карантинных ограничений и восстановления активности экономики будет возрастать спрос на импорт и. За этим будет расти и спрос на валюту.

"Ожидаем, что Банк России в этом году повысит ключевую ставку до 5% годовых. При этом годовая инфляция, по нашим оценкам, прошла свой пик в марте на уровне 5,8%. Ожидаем, что инфляция к концу года замедлится до 4,7%. Возвращение реальной процентной ставки в положительную область будет стимулировать спрос на российские активы и поддерживать рубль", — пояснил он другие факторы влияния на российскую валюту.

Суммируя вышеперечисленные факторы, эксперт ожидает, что рубль в ближайшие месяцы будет сохранять стабильность и находится в диапазоне 73-77 к доллару и 88-92 к евро.