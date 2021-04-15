МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Рубль сдержанно отреагировал на введение санкций США против РФ и в частности, против российского госдолга, свидетельствуют данные торгов.

Максимумы дня по доллару (77,55 рубля) и евро (92,85 рубля) были достигнуты утром на ожиданиях этого события, после чего доллар и евро растеряли часть роста. После появления официальных новостей по санкциям к госдолгу валюты кратковременно дополнительно подскакивали в пределах 30 копеек, однако затем вернулись на прежние позиции, как говорят трейдеры – "на факте" — свершении ожидаемого события.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.24 мск рос на 1,03 рубля, до 76,90 рубля, курс евро – на 1,1 рубля, до уровня 92,04 рубля, следует из данных Московской биржи.