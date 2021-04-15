МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ / Dow Jones. В прошлом году доля доллара США в валютных резервах всех стран сократилась до минимума с середины 1990-х годов. Это дало повод вновь заговорить о том, что ведущая роль доллара как мировой валюты находится под угрозой. Эксперт рассказал, когда в 2021 году доллар упадет до 70 рублей

Вместе с тем данные по резервам не дают полной картины важности доллара. Более широкий взгляд на спрос на него показывает, что существенных проблем для его роли нет.

По данным МВФ, доля доллара в резервах впервые с 1995 года опустилась ниже 60%. Доля евро достигла максимума за шесть лет 21,2%, а японский иены – максимума за два десятилетия 6%.

Одна из причин – чисто техническая. В прошлом году доллар снижался, а это значит, что в долларовом выражении стоимость деноминированных в других валютах активов выросла. Для данных МВФ за каждый отдельный квартал этот фактор обычно более важен, чем активные покупки или продажи.

Другое (отсроченное) следствие снижения доллара должно сработать противовесом. Снижение стоимости доллара, особенно против валют стран-экспортеров, имеющих большие резервы, побуждает эти страны покупать казначейские облигации и другие американские активы, чтобы сдержать рост своих валют, который мог бы негативно отразится на конкурентоспособности. Доллар перешёл в восходящий тренд

Если евро укрепится и займет существенно большую долю в мировых резервах, приблизившись к уровням, наблюдавшимся до финансового кризиса, это будет хорошо для всего мира. Некоторые инвесторы отвернулись от евро, когда было непонятно, намерена ли еврозона считать государственные облигации нерискованными активами в период кризиса.

Если эти времена проходят, станет возможна диверсификация валютных резервов, которой многие так долго ждали.

Есть еще несколько заслуживающих внимания факторов, связанных с сокращением доли доллара. Некоторый рост доли иены отражает синтетическую аккумуляцию долларов через валютные свопы. Кроме того, частный сектор теперь держит больше долларов, чем в прошлом. Доли казначейских облигаций и квазигосударственных облигаций США в государственных резервах других стран, включая валютные резервы, в этом веке находилась на минимальном уровне в конце 2020 года, составляя менее 60% против 73% в 2009 году. Однако их доля в частном владении, не попадающая в данные о валютных резервах, выросла.

Иначе говоря, данные о резервах дают неполную картину международного спроса на валюты. Стоит вспомнить о панике на рынке весной 2020 года, которую центральные банки были вынуждены гасить широкой программой соглашений о свопах.

Даже если доля доллара в государственных резервах будет и впредь сокращаться, его месту на вершине мировой валютной иерархии пока ничто не угрожает.

— Автор Mike Bird, Mike.Bird@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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