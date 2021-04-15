МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг вечером растет к евро, но снижается к иене, инвесторы оценивают разнонаправленные факторы, такие как макростатистика и снижение доходности гособлигаций, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.07 мск курс евро снижался до 1,1974 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1978 доллара за евро, курс доллара к иене уменьшался до 108,69 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 108,91 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) сокращался на 0,03%, до 91,66 пункта.

Ранее в четверг была опубликована американская макростатистика. Так, объем розничных продаж в стране в марте вырос к февралю на 9,8%. Рост стал самым быстрым с мая. А количество первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 10 апреля упало на 193 тысячи и достигло 576 тысяч.

Вместо с этим доходность десятилетних казначейских облигаций (US Treasuries) с начала недели уже показывает сильнейшее недельное снижение с начала декабря. Показатель находится у отметки в 1,57%, хотя в понедельник составлял 1,67%.

Трейдеры обратили внимание и на выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Согласно его заявлениям, регулятор не намерен ужесточать монетарную политику, пока инфляция не достигнет целевого показателя в 2%, а рынок труда полностью не восстановится.