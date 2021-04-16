МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Рубль в пятницу утром прибавил темпы роста к доллару и евро на дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 9.50 мск снижался на 43 копейки — до 75,9 рубля, курс евро – на 54 копейки, до 90,82 рубля.

В начале торгов доллар снижался на 1 копейку, евро — на 3 копейки. Google показал, как изменился климат на Земле за 36 лет

Июньский фьючерс на нефть марки Brent с утра растет на 0,28% — до 67,13 доллара за баррель.

Алексей Антонов из компании "Алор брокер" не испытывает особого оптимизма относительно российской валюты. С утра доллар торгуется на уровне поддержки в 76 рублей, отмечает он. Аналитик не исключает, что эта поддержка будет пробита, и курс уйдет в район 75 рублей за доллар. Однако снижение положительного сальдо торгового баланса вкупе с продолжающимися покупками долларов и евро в Фонд национального благосостояния неизбежно вызовет ослабление рубля, полагает Антонов.