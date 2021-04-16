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2021
https://1prime.ru/Forex/20210416/833478376.html
Рубль усилил рост к доллару и евро на дорожающей нефти
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Рубль в пятницу утром прибавил темпы роста к доллару и евро на дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 9.50 мск снижался на 43... ПРАЙМ, 16.04.2021
рубль, торги, курсы валют, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Рубль в пятницу утром прибавил темпы роста к доллару и евро на дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 9.50 мск снижался на 43 копейки — до 75,9 рубля, курс евро – на 54 копейки, до 90,82 рубля.
В начале торгов доллар снижался на 1 копейку, евро — на 3 копейки.
Июньский фьючерс на нефть марки Brent с утра растет на 0,28% — до 67,13 доллара за баррель.
Алексей Антонов из компании "Алор брокер" не испытывает особого оптимизма относительно российской валюты. С утра доллар торгуется на уровне поддержки в 76 рублей, отмечает он. Аналитик не исключает, что эта поддержка будет пробита, и курс уйдет в район 75 рублей за доллар. Однако снижение положительного сальдо торгового баланса вкупе с продолжающимися покупками долларов и евро в Фонд национального благосостояния неизбежно вызовет ослабление рубля, полагает Антонов.