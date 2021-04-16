МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск пятницы снизился на 1,4273 рубля, составив 75,5535 рубля, свидетельствуют данные биржи. Бумаги российских компаний дорожают на торгах в Лондоне

В четверг средневзвешенный курс доллара составлял 76,9808 рубля за доллар.