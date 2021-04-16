МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Курс доллара снижается по отношению к евро в пятницу днем в ожидании очередной порции макростатистики из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.25 мск курс евро рос до 1,1976 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1965 доллара за евро. Курс доллара к иене увеличивался до 108,9 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 108,74 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,04%, до 91,66 пункта.

Трейдеры с интересом ждут новых статданных из США, которые укажут на темпы восстановления крупнейшей мировой экономики. Так, ожидается, что число новостроек в стране в марте выросло до 1,613 миллиона c 1,421 миллиона месяцем ранее, а индекс потребительских настроений в апреле увеличился до 89,6 пункта с мартовских 84,9 пункта. Профицит торгового баланса еврозоны в феврале вырос хуже прогноза

При этом, по словам аналитиков Commerzbank, которые приводит газета Wall Street Journal, макроэкономические данные в США больше не могут поддерживать доллар. Валютный аналитик банка Эстер-Мария Райхельт (Esther Maria Reichelt) пояснила изданию, это стало ясно после того, как во вторник вышли более высокие, чем ожидалось, данные инфляции в США, а в четверг — показатели розничных продаж за март и данные о заявках на пособие по безработице за прошлую неделю.

Эксперт видит все больше свидетельств того, что положительный эффект пакета экономической поддержки администрации президента США Джона Байдена и быстрый прогресс вакцинации в стране в значительной степени отыграны. "В отсутствие нового импульса доллару будет трудно добиться существенного роста в краткосрочной перспективе", — заключила аналитик.