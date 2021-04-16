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2021
https://1prime.ru/Forex/20210416/833480611.html
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился до 90,46 рублей
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 1,7705 рубля — до 90,4602 рубля, курс доллара — на 1,4273 рубля, до 75,5535 рубля,... ПРАЙМ, 16.04.2021
банк россии, евро, курсы валют, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 1,7705 рубля — до 90,4602 рубля, курс доллара — на 1,4273 рубля, до 75,5535 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на указанный период, снизилась на 1,582 рубля, составив 82,2615 рубля.