МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 1,7705 рубля — до 90,4602 рубля, курс доллара — на 1,4273 рубля, до 75,5535 рубля, следует из данных Банка России. Доллар дешевеет к евро в ожидании статистики из США

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на указанный период, снизилась на 1,582 рубля, составив 82,2615 рубля.