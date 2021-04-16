2021-04-16T13:05:36+03:00
2021-04-16T13:05:36+03:00
2021-04-16T13:05:36+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210416/833480752.html
Экономист заявил, что рубль подешевел не просто так
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Соединенные Штаты Америки могли ввести и более строгие санкционные меры против России, но даже принятые ограничения ударят по инвестиционному климату в нашей стране, пишет... ПРАЙМ, 16.04.2021
россия, торги, санкции, рубль, новости, рынки, валюта
https://1prime.ru/images/83331/81/833318178.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83331/81/833318178.jpg
https://1prime.ru/images/83331/81/833318177.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83331/81/833318177.jpg
https://1prime.ru/images/83331/81/833318165.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83331/81/833318165.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Соединенные Штаты Америки могли ввести и более строгие санкционные меры против России, но даже принятые ограничения ударят по инвестиционному климату в нашей стране, пишет "Росбалт" со ссылкой на научного сотрудника Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Андрея Заостровцева.
Экономист прокомментировал запрет на закупки гособлигаций у России с 14 июня.
По его мнению, более кризисной была бы ситуация, если бы Вашингтон ввел ограничения на владение всеми облигациями, включая ранее купленные, а не только новые.
"И все же новые запреты — не сахар. Рубль подешевел не просто так. Введенные санкции — удар по репутации и доверию России. Это важные экономические понятия. Приведу пример: когда вы приходите в банк, сотрудники интересуются биографией, предыдущими сделками. То же самое — здесь", — отметил специалист.
"Сегодня мы видим ограничения против госдолга, а завтра придумают что-нибудь еще. В итоге формируется мнение, что лучше избегать инвестиций в Россию", — подытожил Заостровцев.