МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Соединенные Штаты Америки могли ввести и более строгие санкционные меры против России, но даже принятые ограничения ударят по инвестиционному климату в нашей стране, пишет "Росбалт" со ссылкой на научного сотрудника Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Андрея Заостровцева.

Экономист прокомментировал запрет на закупки гособлигаций у России с 14 июня.

По его мнению, более кризисной была бы ситуация, если бы Вашингтон ввел ограничения на владение всеми облигациями, включая ранее купленные, а не только новые.

"И все же новые запреты — не сахар. Рубль подешевел не просто так. Введенные санкции — удар по репутации и доверию России. Это важные экономические понятия. Приведу пример: когда вы приходите в банк, сотрудники интересуются биографией, предыдущими сделками. То же самое — здесь", — отметил специалист.

"Сегодня мы видим ограничения против госдолга, а завтра придумают что-нибудь еще. В итоге формируется мнение, что лучше избегать инвестиций в Россию", — подытожил Заостровцев.