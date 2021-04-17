МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — к лету при благоприятном сценарии может вырасти до 70-80 тысяч долларов, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Сейчас у рынка криптовалют очень положительный новостной фон, отмечает основатель криптовалютной платформы "Кошелёк.ру" Михаил Богданов. "Биткоин снова в активной стадии роста и недавно пробил свой исторический максимум, установленный в марте. На импульсе от пробоя он может пройти ещё несколько тысяч долларов, но в скором времени будет коррекция, от этого и будет зависеть его стоимость в ближайшее время. При неглубокой коррекции цена может вырасти до 80000 долларов", — говорит он.

По словам представителя биржи криптовалют Garantex Татьяны Максименко, цена биткоина будет сильно зависеть от макроэкономической ситуации в мире, коронавирусных ограничений, темпов восстановления крупнейших экономик, возвращения инвесторов на развивающиеся рынки или, наоборот, их отток оттуда. Бедных и голодающих людей на планете стало еще больше из-за COVID-19

Помимо макроэкономических факторов, на цену биткоина традиционно оказывает большое влияние информационное поле, эмоциональное состояние участников рынка, их субъективная оценка перспектив роста криптовалютного рынка, указывает она. "На мой взгляд, негативный сценарий допускает откат биткоина до 38000-40000 долларов. Оптимистичный — рост до 80000 долларов. Умеренный сценарий — это колебание биткоина вокруг 60000 долларов", — добавляет эксперт.

Как отмечает директор криптовалютного сервиса Alfacash Никита Сошников, пока на крипторынке правят "быки". "Это заметно по общему состоянию крипторынка, не только по движению курса биткоина, но и по тому, как активно стали расти альткоины. Очевиден оптимизм участников рынка, которые ожидают дальнейшего притока крупных институциональных игроков в сферу криптовалют", — указывает эксперт.

По его словам, к лету ситуация вряд ли изменится кардинально. "Биткоин все еще будет торговаться на уровне 55000-65000 долларов, но возможен и прорыв к 70000 долларов при обострении ситуации на мировом фондовом рынке. Падение биткоина к 40000 долларов к лету мне видится маловероятным", — сказал Сошников.

Стоимость биткоина в среду, 14 апреля, достигла нового исторического рекорда в 64,854 тысячи долларов, однако затем цена скорректировалась.