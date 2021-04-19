МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Курс доллара к другим основным мировым валютам не демонстрирует единой динамики в понедельник утром на разнонаправленных факторах, свидетельствуют данные торгов. Рубль утром снижается к доллару и евро

По состоянию на 8.22 мск курс евро снижался до 1,1959 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1983 доллара за евро, курс доллара к иене уменьшался до 108,67 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 108,77 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,08%, до 91,63 пункта.

В ближайшие дни инвесторы не ожидают важной макростатистики, внимание обращено к пандемии коронавируса и ситуации в Индии и Японии, а также предстоящему заседанию Европейского центрального банка (ЕЦБ). О своем решении в отношении учётной ставки ЕЦБ объявит в четверг, 22 апреля.

Доллар — традиционно более надежный валютный актив, но разнонаправленный внешний фон не дает его курсу определенного направления движения. С одной стороны, глобальная неопределенность представляет риски для инвесторов, при этом фондовые рынки торгуются у рекордных уровней, в том числе в США и Германии.

В мире тем временем продолжает расти число зараженных коронавирусом, несмотря на вакцинацию населения. В Индии где суточный прирост числа выявленных инфицированных превышает 250 тысяч, в Японии, ряд префектур намерен запросить введение режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за роста числа заражений.