МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Рубль в понедельник утром несколько ускорил снижение к доллару и евро на дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.10 мск поднимался на 28 копеек — до 76,10 рубля, курс евро – на 32 копейки, до 91,17 рубля, следует из данных Московской биржи.

В начале торгов доллар поднимался на 19 копеек, евро — на 25 копеек.

Нефть дешевеет на 0,5% — до 66,5 доллара за баррель сорта Brent.

Рубль вновь находится под давлением, в результате доллар вернулся в район 76 рублей, констатирует Богдан Зварич из Промсвязьбанка. По итогам пятницы доллар снизился к рублю на 0,7%, евро потерял 0,6%, напоминает он. В дальнейшем аналитик ожидает стабилизации американской валюты в нижней половине диапазона 75-77,5 рубля.

На утренних торгах падение рубля ускорилось: российская валюта теряет к доллару около 0,7%, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". В пятницу доллар начал разворот вверх от промежуточной поддержки 75,3 рубля, и пока покупка американской валюты в паре с рублем выглядит перспективнее и уж точно безопаснее, говорит он.