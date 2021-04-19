МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. На прошлой неделе мы наблюдали весьма нетипичную реакцию российского рынка на санкции. Читая ленту новостей, уже к началу недели можно было сделать вывод, что рубль должен быть где-то на полпути в бездну. Но ему удавалось стоически удавалось удерживаться в границах торгового диапазона последних месяцев. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на комментарий Александра Купцикевича, ведущего аналитика FxPro. Экономист предостерег россиян от панической скупки валюты

Он отмечает, что на внутридневных графиках было хорошо видно, что на росте USD/RUB выше 77,5 резко усиливались продажи доллара. Это же справедливо и для EUR/RUB, который не желал стоить дороже 92,5.

Внезапный телефонный разговор Владимира Путина и Джозефа Байдена воодушевили покупателей. Объявленные на следующий день санкции сбили с толку розничных клиентов, но словно дали второй шанс крупным игрокам, которые вновь выкупали рубль на спаде до 77,5 за доллар и 92,5 за евро.

Купцикевич отметил, что сопротивление рубля так и осталось непреодоленным. Легко объяснить силу рубля слабостью санкций. Они действительно не такие уж непреодолимые, жестокие и всеобъемлющие, как ранее и как опасался ряд игроков.

Эксперт уверен, что причины стоит поискать также в общем состоянии рынков. Так, например, в 2014 и 2018 годах приступы санкций накладывались на начало эпизодов роста доллара. Хуже того, в эти периоды нефть падала наиболее резко, дополнительно дестабилизируя рынки.

В те годы доллар рос из-за страхов перед ужесточением монетарной политики ФРС США, и это формировало отток со всех рынков развивающихся стран. И в этих условиях инвесторы ранжировали рынки стран с развивающимися рынками от наиболее устойчивых до наименее, выводя в первую очередь капиталы из верхней части списка. Добавьте сюда обвалы на нефтяных рынках, и получите картину, когда даже без санкций рубль был бы обречен падать. Санкции усилили и придали особую нервозность оттоку капитала с российского рынка, но большой вопрос, предопределили ли они его.

Купцикевич отмечает, что апрель начался с весьма повышенного аппетита к риску, вернув доллар к снижению, а индексы акций — на поиски новых максимумов. И в этих условиях плохие новости о санкциях заставляли инвесторов избавляться от рублей первым делом. Рубль отстает в восстановлении к таким конкурентам как мексиканский песо, канадский или австралийский доллары, но вполне неплохо выглядит к доллару США.

"Вряд ли можно говорить, что российская экономика выработала какую-то особую устойчивость в условиях санкций. Просто в российском рынке уже нет тех инвесторов, на которых могут повлиять санкции. Принципиальное отличие — изменение бюджетной политики, прогнозы по нефти стали куда более пессимистичными, а положительная разница откладывается в резервный фонд. До бюджетного правила санкции привязывали динамику рубля к динамику нефти, но правило сгладило эти колебания, правда, не сделав рубль крепче," — отметил эксперт.

Помимо этого, стоит обратить внимание на ряд отличий в недавнем эпизоде санкций. Они не являются немедленными, не поддержаны такими же мерами в Евросоюзе и не являются столь же кардинальными как раньше. Новые санкции США против России назвали гибридной войной

Эксперт резюмирует, что рублю и российскому рынку удалось избежать повышенной волатильности, которая могла дополнительно дестабилизировать экономику. К тому же, текущая сила рубля позволяет верить, что и далее не будет значительных провалов. Несмотря на весьма бурную середину недели, все же рублю удалось оттолкнуться от границы к середине торгового диапазона, и это позволяет верить в его дальнейшее укрепление в ближайшие недели. Веря в дальнейшее ослабление доллара, Купцикевич предсказывает снижение USD/RUB до 70 еще до конца года и видит потенциал для более резкого роста.