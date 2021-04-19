МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Московская биржа с 26 апреля предоставит возможность совершать операции с основными мировыми валютами на сумму от доллара или евро, говорится в сообщении торговой площадки. Средневзвешенный курс доллара вырос до 76,25 рубля

В настоящее время на валютном рынке Московской биржи один лот составляет 1 тысячу долларов или евро, отмечается в сообщении площадки. А после начала действия изменений минимальный объем заявки составит 1 доллар (евро), максимальный — 999,99 доллара (евро).

Новый сервис сделает биржевую торговлю валютой более доступной для массового инвестора и расширит их возможности обмена долларов и евро на небольшие суммы для собственных потребностей, также следует из пояснения Московской биржи.

"На фоне массового притока частных инвесторов на биржевой рынок мы видим, что они активно используют брокерские счета для конвертации валюты, в том числе для повседневных целей", — сообщает директор департамента валютного рынка биржи Андрей Скабелин.

"Мелкие лоты дополнят линейку режимов торгов на валютном рынке, теперь для каждой категории клиента у нас будет полный набор сервисов и продуктов, начиная с крупноблочной торговли для банков, корпораций и брокеров и заканчивая сделками небольшими лотами для частных инвесторов", — также отмечает Скабелин.