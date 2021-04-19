МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Курс доллара к другим основным мировым валютам в понедельник днем опускается, снижение доходности гособлигаций США сдерживает американскую валюту, свидетельствуют данные торгов. Средневзвешенный курс доллара вырос до 76,25 рубля

По состоянию на 12.58 мск курс евро к доллару рос до 1,2033 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1983 доллара за евро, курс доллара к иене уменьшался до 108,05 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 108,77 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,47%, до 91,13 пункта.

Доходность десятилетних казначейских облигаций (US Treasuries) находится заметно ниже уровня, который был в начале месяца. Так, если в начала апреля показатель составлял 1,74%, то в понедельник значение опустилось уже до 1,56%. Неделей ранее доходность составляла 1,67%.

Сдерживает традиционно более надежный доллар и рост фондовых рынков в мире. Индексы США в пятницу достигли рекордных уровней, немецкий индекс DAX также успел обновить исторический максимум ранее в понедельник.

Аналитики обращают внимание на ситуацию в Европе. "Направление курса евро к доллару имеет смысл на фоне развертывания программы вакцинации от COVID-19 в ЕС и ожиданий того, что Федрезерв не будет сокращать монетарное стимулирование", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков Axi.