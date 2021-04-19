МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,0158 рубля — до 91,476 рубля, курс доллара — на 69,56 копейки, до 76,2491 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на указанный период, выросла на 84 копейки, составив 83,1012 рубля.