2021-04-19T13:35:15+03:00
2021-04-19T13:35:15+03:00
2021-04-19T13:35:15+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210419/833493646.html
Официальный курс евро на вторник вырос до 91,48 рубля
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,0158 рубля — до 91,476 рубля, курс доллара — на 69,56 копейки, до 76,2491 рубля, следует из данных Банка... ПРАЙМ, 19.04.2021
евро, валюта, цб рф, новости, рынки, валюта
https://1prime.ru/images/83311/00/833110058.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83311/00/833110058.jpg
https://1prime.ru/images/83311/00/833110057.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83311/00/833110057.jpg
https://1prime.ru/images/83311/00/833110045.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83311/00/833110045.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,0158 рубля — до 91,476 рубля, курс доллара — на 69,56 копейки, до 76,2491 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на указанный период, выросла на 84 копейки, составив 83,1012 рубля.