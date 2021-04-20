МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Рубль во вторник утром прибавил темпы роста к доллару и вновь перешел к укреплению против евро на дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи. Нефть дорожает на фоне ожиданий по ОПЕК+

Курс доллара расчетами "завтра" на 9.35 мск снижался на 16 копеек, до 76,19 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 91,83 рубля, следует из данных Московской биржи. На старте торгов доллар снижался на 11 копеек, евро — на 5 копеек, затем европейская валюта переходила к росту и повышалась на 6 копеек.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent с утра растет на 1,01%, до 67,73 доллара за баррель.

Рубль по отношению к доллару чуть подрастает на утренних торгах, но борьба за отметку 76 рублей продолжается, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". В ближайшие дни российскую валюту будет поддерживать налоговый период, но это не позволит рублю сильно укрепиться, прогнозирует он.

Антонов придерживается мнения, что короткие позиции по паре доллар-рубль более опасны и менее перспективны, чем длинные, до тех пор, пока американская валюта не ушла в район 80 рублей. "Слабость внутренней экономики, снижение сальдо торгового баланса в совокупности с выкупом валюты в ФНБ, а также постоянно появляющиеся политические и санкционные риски будут мешать росту рубля", — считает аналитик.