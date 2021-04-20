МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Миллиардер Олег Дерипаска нашел решение, которое поможет России выйти из-под санкционного пресса – по его мнению, этому будет способствовать распространение цифрового китайского юаня. Дерипаска увидел угрозу госпереворота в Китае

"В общем, цифровой китайский юань, видимо, серьезно подвинет доллар в мировой торговле, что и поможет России выйти из-под санкционного пресса", — написал миллиардер в своем Telegram-канале.

"У США же серьезные проблемы с государственными финансами: дыра в бюджете по итогам первого квартала составляет 1,7 триллиона (долларов — ред). Да и заигравшись с санкциями, заставили весь мир задуматься о роли доллара в международных расчетах", — отметил Дерипаска.

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая по видеосвязи с речью на открытии экономического форума в китайском Боао, заявил, что Китай и дальше продолжит строить мир во всем мире, вносить вклад в глобальное развитие и защиту международного порядка. При этом он подчеркнул, что международные дела необходимо решать путем общих консультаций, а установленные одной или несколькими странами правила нельзя навязывать другим.

"Что ж, имеет право. Китай, вторая экономика мира, показал высочайшие темпы роста в первом квартале в размере 17% и, видимо, уже к 2026 году выйдет на первое место", — прокомментировал Дерипаска.