МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск вторника снизился на 23,36 копейки, составив 76,0155 рубля, свидетельствуют данные биржи.

В понедельник средневзвешенный курс доллара составлял 76,2491 рубля за доллар.