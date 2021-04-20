МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Курс евро ещё чуть усилил свой рост по отношению к доллару с утренних отметок на ожиданиях восстановления экономики Европы, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Средневзвешенный курс доллара снизился до 76,02 рубля

По состоянию на 12.09 мск курс евро растёт до 1,2067 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2033 доллара за евро. Курс доллара к иене в то же время поднимается до 108,48 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 108,15 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшается на 0,11%, до 90,97 пункта.

Эксперты указывают на то, что на ожиданиях налаживания экономики Европы курс доллара к евро может продолжить снижение. "По мере того, как мы движемся к более синхронизированному восстановлению во второй половине года, когда экономика Европы начнет нагонять, мы ожидаем дальнейшего снижения доллара", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков ING.

Они также считают, что привлекательность доллара и в целом падает, и индекс доллара может опуститься ниже 90 пунктов. Это отражается и в стоимости госдолга. Так, доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) сейчас составляет 1,62%, хотя в конце марта показатель превышал 1,7%. Рубль усилил рост к доллару и евро на дорожающей нефти

Аналитики отмечают также и тот факт, что макростатистика из США не смогла поддержать курс доллара ранее. По их мнению, это "предварительный признак того, что восстановление экономики США в значительной степени учтено" в валютных курсах.

Валютные инвесторы также продолжают ожидать заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое запланировано на четверг. Трейдеры надеются получить от регулятора подсказки о планах дополнительных вливаний денег в банковский сектор.