МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 27,47 копейки — до 91,7507 рубля, курс доллара снизился на 23,36 копейки — до 76,0155 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась на 0,5 копейки, составив 83,0963 рубля.