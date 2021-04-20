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2021
https://1prime.ru/Forex/20210420/833501135.html
Официальный курс евро на среду вырос до 91,75 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 27,47 копейки — до 91,7507 рубля, курс доллара снизился на 23,36 копейки — до 76,0155 рубля, следует из... ПРАЙМ, 20.04.2021
евро, валюта, цб рф, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 27,47 копейки — до 91,7507 рубля, курс доллара снизился на 23,36 копейки — до 76,0155 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась на 0,5 копейки, составив 83,0963 рубля.