МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Рубль днем продолжает активно дешеветь к доллару и евро на ухудшении внешнего фона и снижении темпов роста нефти, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций слабо снижается на негативном внешнем фоне

Негативное воздействие на рубль также оказывает снижение мировых фондовых площадок и ослабление развивающихся валют, полагают аналитики. В то же время они рассчитывают, что рубль стабилизируется в преддверии ежегодного президентского послания.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.59 мск поднимался на 42 копейки, до 76,77 рубля, курс евро – на 50 копеек, до 92,43 рубля, следует из данных Мосбиржи.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,4%, до 67,32 доллара за баррель. Во вторник стоимость нефти поднималась выше 68 долларов за баррель – максимума с 18 марта.

РУБЛЬ СДАЕТ ПОЗИЦИИ

После старта основной российской сессии внешний фон ухудшился: мировые фондовые индексы ускорили снижение, а затем и нефть стала быстро сдавать позиции от новых месячных вершин, указывает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". В результате рубль резко просел, растеряв весь плюс, отмечает аналитик. Евро усиливает рост к доллару на ожиданиях восстановления экономики

По мнению Бабина, дополнительное давление на российскую валюту оказывает нисходящая динамика ОФЗ: индекс гособлигаций RGBI после позитивного открытия быстро снизился, обновив вчерашний минимум.

Негативное воздействие на рубль также оказывает ослабление развивающихся валют, происходящее из-за активного восстановления индекса доллара от установленного сегодня полуторамесячного минимума, считает Бабин.

После обмена дипломатическими демаршами на внешнеполитическом фоне наступило затишье, констатируют аналитики ГК "Финам". Евро продолжает рост к американской валюте, пробив линию сопротивления в 1,2 доллара, говорят они.

"В какой-то момент курс европейской валюты достиг 1,207 доллара, причем доходность гособлигаций Германии и Франции обновила годовые максимумы и достигла соответственно 0,22% и 0,12%", — отмечают аналитики Сбербанка. Они предполагают, что инвесторы надеются на существенное ускорение экономического роста в еврозоне на фоне улучшения эпидемической ситуации в последнее время и рассчитывают на смягчение карантинных ограничений.

ПРОГНОЗЫ

Аналитики Сбербанка рассчитывают, что рубль стабилизируется в преддверии ежегодного президентского послания. Из-за усиления геополитических рисков в минувшие выходные рубль подешевел относительно доллара США, несмотря на глобальное ослабление американской валюты, напоминают эксперты. По их словам, последние дни курс доллара продолжает снижаться, хотя доходность 10-летних гособлигаций США восстановилась, превысив отметку 1,6%. Средневзвешенный курс доллара снизился до 76,02 рубля

Курс доллара зафиксируется вблизи отметки 76,2 рубля, рассчитывают аналитики Сбербанка.

Богдан Зварич из Промсвязьбанка ожидает сохранения позитивных тенденций в национальной валюте. Высокие цены на нефть и начало подготовки экспортеров к пику налоговых выплат, который приходится на 26 апреля, будут поддерживать спрос на рубль, считает аналитик.

Санкционная премия в долларе сохранится в ближайшее время, но при отсутствии геополитической эскалации он возобновит движение в сторону 75 рублей, ожидает Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

В моменте риски расширения уже введенных, довольно мягких санкций на госдолг вряд ли будут реализованы, ведь США все еще заинтересованы в проведении саммита с РФ, считает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест". Но в среднесрочной и долгосрочной перспективе эти факторы будут оказывать свое негативное влияние на оценку российских активов и рубля, продолжает аналитик.

Из-за оттока капитала среднесрочные и долгосрочные прогнозы по рублю в своей массе не предполагают резкого и устойчивого роста, полагает Полевой. По его мнению, в краткосрочной перспективе небольшое укрепление возможно в пределах 2-4% при условии постепенной стабилизации геополитического фона, поэтому аналитик ожидает возврата курса доллара к 75-76 рублям.

Максимальная с середины 2018 года рублевая цена на нефть косвенно указывает на сохранение в курсе доллара повышенной премии за риск, заключает Полевой.