МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Курс доллара снижается к евро и иене во вторник вечером на фоне падения доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США падают на снижении аппетита к риску

По состоянию на 17.40 мск курс евро рос до 1,2054 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2033 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 108,17 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 108,15 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,04%, до 91,04 пункта.

Ранее в ходе торгов индекс доллара опустился до 90,86 пункта, что является минимумом с начала марта. Аналитики ING, чье мнение приводит газета Wall Street Journal, полагают, что ранее доллар извлек выгоду из сильных статданных по США, что является "предварительным признаком восстановления экономики США". Однако, по мнению аналитиков, привлекательность доллара теперь снижается, что может привести к падению индекса до 90 пунктов или ниже.

Давление на доллар оказывает снижение доходности гособлигаций США. Так, доходность десятилетних казначейских облигаций (US Treasuries) падает до 1,584% с уровня предыдущего закрытия в 1,599%. При этом за первый квартал их доходность показала значительный рост — до 1,74% с 0,92% по состоянию на конец декабря. Курс доллара в целом следует динамике доходности госбондов США — в январе-марте курс доллара также показывал ежемесячный рост.

Одним из важных факторов для валютных рынков остается встреча Европейского центрального банка, которая назначена на четверг, 22 апреля. Инвесторы надеются получить от регулятора подсказки о дальнейших планах мер поддержки экономики.