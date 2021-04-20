МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Рубль вечером во вторник падает к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти и падении "развивающихся валют" и западных фондовых индексов, следует из данных Московской биржи.

Сохранение геополитического фактора негативным добавляет давления на рубль.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.26 мск рос на 55 копеек, до 76,90 рубля, курс евро — тоже на 55 копеек, до 92,48 рубля, следует из данных Мосбиржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта во вторник торгуется в основном в минусе, отыгрывая общее снижение аппетита к риску на глобальных рынках.

Спрос на рисковые активы упал на фоне обеспокоенности инвесторов тем, какие финансовые прогнозы дадут международные компании в квартальных итогах с учетом того, что ситуация с COVID-19 в мире еще не решена.

На таком фоне стоимость барреля сорта Brent после дневного роста к вечеру резко ушла в минус и теряет сейчас 1%, до 66,4 доллара за баррель. Западные фондовые индексы на таком фоне падали во вторник на 0,7-2,1%. "Развивающиеся валюты" также преимущественно слабеют против доллара, задавая ориентир движению курса рубля.

Кроме того, геополитический фактор остается неблагоприятным. Ранее в понедельник состоялись очередные переговоры политических советников и представителей министерств иностранных дел "нормандского формата". Видеоконференция была посвящена обсуждению кластеров по выполнению минских соглашений.

Как сообщил РИА Новости источник, близкий к переговорам, трехчасовые переговоры политсоветников "нормандского формата" закончились безрезультатно.

В итоге, доллар и евро растут к рублю сейчас на 0,6-0,7%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,1 тысячи за баррель сорта Brent – на максимуме за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

Во вторник курс доллара двигался в коридоре 76-77 рублей, тяготея к верхней границе на фоне ухудшения общерыночного аппетита к риску и снижения нефтяных цен, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"В основе текущей волны бегства от риска – сигналы об ухудшении ситуации с пандемией, в частности в США. Для рублевых активов негативом выступает неустойчивый геополитический фон. По нашим оценкам, в среду доллар продолжит курсировать в пределах 76-77 рублей", — добавил он.

Доллар в ходе торгов среды будет тяготеть к диапазону 75,9-77,5 рубля, евро — 91,6-93 рубля, полагает Евгений Миронюк из компании "Фридом финанс".