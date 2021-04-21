МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Владимир Путин выступит 21 апреля с посланием Федеральному собранию. О том, каким образом содержание послания президента России может повлиять на позиции российской валюты, предположил в интервью радио Sputnik экс-министр экономики России Андрей Нечаев. Аналитики назвали вероятные темы послания президента России

Он отметил, что "на курс рубля гораздо больше влияют цена на нефть и ожидание возможных будущих санкций. После послания президента в этом смысле ничего не изменится, поэтому я не думаю, что будут кардинальные скачки курса. Думаю, что он примерно сохранится на прежнем уровне".

Вместе с тем экс-министр не исключил, что на курс рубля может повлиять та или иная трактовка слов главы государства со стороны инвесторов.

"Если слова президента во время послания будут восприняты как дальнейшее обострение "санкционной войны", то это будет дополнительным фактором ослабления рубля. Если инвесторы по риторике президента сделают выводы, что в ближайшее время геополитические риски не уменьшатся, то это будет давить на курс рубля", ‒ сказал Нечаев.