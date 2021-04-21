МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Рубль в среду утром перешел к росту относительно доллара и евро, отыгрывая потери вторника, следует из данных Московской биржи. Экс-министр экономики рассказал, что будет с рублем после послания Путина

Курс доллара расчетами "завтра" на 9.27 мск снижался на 11 копеек, до 76,72 рубля, курс евро — на 13 копеек, до 92,29 рубля.

В начале торгов доллар поднимался на 12 копеек, евро также — на 12 копеек.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent с утра снижается на 0,66%, до 66,13 доллара за баррель.

Рубль на утренних торгах пытается подрасти, компенсировав часть вчерашних потерь, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Но техническая картина для рубля негативна: пара доллар-рубль так и не смогла пройти поддержку 76 рублей, которая ранее была верхней границей боковика, указывает аналитик.

Антонов ожидает ухода пары ближе к следующему сопротивлению в 78 рублей. "Драйвером этого движения может быть как новые политический или санкционный негатив, так и окончание нашего налогового периода, который пока лишь не дает рублю сильно опуститься", — считает аналитик.