МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск среды вырос на 80,43 копейки, составив 76,8198 рубля, свидетельствуют данные биржи.

В вторник средневзвешенный курс доллара составлял 76,0155 рубля за доллар.